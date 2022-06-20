В Минске прошёл национальный праздник “Сабантуй”

18 июня на внешней территории “Дом Москва” прошёл национальный праздник татар и башкир “Сабантуй”. Праздник открыли приветственными словами от имени Президента Республики Татарстан Р. Н. Минниханова и благословения имама от Минской Соборной Мечети. Очень радостным событием для зрителей было выступление Народной артистки Республики Татарстан Резеды Тухватуллиной, а также молодой певицы Рузили Хаертдиновой (Миннегареевой). В концертной программе также выступили фольклорный ансамбль “Ләйсән”.

И дети не отставали от взрослых, принимали участие в весёлых играх-викторинах, которые умело проводила Фагиля Машина. Гости дегустировали национальные блюда, которые приготовили наши умелые хозяюшки. Все участники праздника и организаторы остались довольны и очень рады, что праздник “Сабантуй ” удался, ведь для соотечественников очень важно сохранять традиции и обычаи своего народа.