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В Москве открылась выставка, посвященная татарской культуре

В Москве открылась выставка, посвященная татарской культуре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.04.2022 0 2

В рамках проекта “Возвращение к истокам” в Культурном центре «Дар» (г.Москва) сегодня, 1 апреля, открылась выставка, посвященная культуре татарского народа и приуроченная к месяцу Рамадан и 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии. На выставке представлены работы молодых художников, дизайнеров, фотографов, а также знаковые исторические и современные книги татарского народа.

Выставка продлится до 1 мая. В течение месяца в КЦ “Дар” будут проводиться тематические творческие вечера, мастер-классы, посвященные культуре татарского народа.

Время работы выставки: 10:00-22:00

Вход свободный.

mincult.tatarstan.ru

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