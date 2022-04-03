В Москве открылась выставка, посвященная татарской культуре

В рамках проекта “Возвращение к истокам” в Культурном центре «Дар» (г.Москва) сегодня, 1 апреля, открылась выставка, посвященная культуре татарского народа и приуроченная к месяцу Рамадан и 1100-летию принятия Ислама народами Волжской Булгарии. На выставке представлены работы молодых художников, дизайнеров, фотографов, а также знаковые исторические и современные книги татарского народа.

Выставка продлится до 1 мая. В течение месяца в КЦ “Дар” будут проводиться тематические творческие вечера, мастер-классы, посвященные культуре татарского народа.

Время работы выставки: 10:00-22:00

Вход свободный.

mincult.tatarstan.ru