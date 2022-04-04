В Пестречинском районе прошла Всероссийская конференция, посвященная наследию поэта-суфия XVII века Мавля Колыя

1 апреля, в Пестречинском районе прошла Всероссийская конференция, посвященная творческому наследию поэта-суфия, религиозного деятеля XVII века Мавля Колыя. В работе Всероссийской конференции приняли участие историки, литературоведы, религиозные деятели, археологи, этнографы, руководители различных уровней. В этом году научное собрание было приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Организаторами конференции выступили районные власти при поддержке Пестречинского мухтасибата.

В рамках II Пестречинских научно-краеведческих чтений одно из самых важных мерприятий прошло с утра в родном селе Мавля Колыя Чита с участием заместителя председателя Государственного Совета Республики Татарстан Марата Ахметова, главы администрации Пестречинского района Ильхама Кашапова, первого заместителя муфтия Татарстана Ильфара хазрата Хасанова, представителей власти, мухтасибов и религиозных деятелей Северо – Запада Татарстана. Здесь на въезде в село в честь татарского поэта-суфи XVII века будет установлен памятный знак (стела). А сегодня на этом месте заложили капсулу с обращением к будущим поколениям на русском, татарском, английском, арабском языках с призывом изучать и беречь родной язык. Откроют капсулу с обращением для прочтения 1 апреля 2072 года. В скором времени, летом этого года, здесь планируется установить 6-метровую стелу, облагородить территорию, посадить деревья. Выступая перед участниками церемонии, Ильфар хазрат Хасанов подчеркнул важность чествования ученых. Затем гости посетили мечеть села Чита, молельному дому было официально присвоено имя Мавля Колый – увековечение памяти выдающегося поэта состоялось в честь 1100-летия принятия ислама. Местные мусульмане с радостью восприняли присвоение мечети имени поэта, который внес от себя большой вклад в сохранение татарско-мусульманской культуры. Кроме того, в ближайшее время планируется благоустроить набережную реки Меша Пестречинского района и присвоить парку на набережной имя Мавля Колый.

Далее участники мероприятий памяти Мавля Колыя отправились в село Новое Шигалеево. Здесь они ознакомились с ходом подготовки к официальному открытию строящейся новой мечети имени Габдрахмана ибн Гауфа, а также с планом мероприятий на месяц Рамадан. После завершения внутренних работ, полного оснащения и благоустройства ожидается официальное открытие мечети в присутствии почетных гостей.

После пятничного намаза гости приняли участие в пленарном заседании конференции в Многопрофильном лицее “Прогресс” с. Новое Шигалеево. Здесь прошли секционные заседания научно-практической конференции, посвященной жизни и творчеству поэта суфи XVII века Мавля Колыя. На конференцию приехали более ста ученых и краеведов из Татарстана и регионов России. По словам председателя общества татарских краеведов Альберта Бурганова, с участием историков, краеведов, литературоведов из 12 регионов России, а также 24 районов Татарстана были рассмотрены проблемы, связанные с изучением историко-культурного прошлого регионов бассейна реки Меши и Закамья в Татарстане и на сопредельных территориях. Ученые отметили огромное значение Мавля Колыя в истории татарского народа, в духовной жизни Татарстана, Волго-Уральского региона, мусульманского Востока и стран Евразии, обсудили актуальные вопросы изучения его наследия.

По итогам конференции ожидается издание научного сборника.

dumrt.ru