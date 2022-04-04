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в Свердловской области прошел VI фестиваль татарского и башкирского любительского театрального творчества

в Свердловской области прошел VI фестиваль татарского и башкирского любительского театрального творчества

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 04.04.2022 0 3

2 апреля 2022 года в Свердловской области в МАУ Центр Культуры и Досуга ГО Красноуфимск в рамках «Года культурного наследия народов России» прошел VI окружной фестиваль татарского и башкирского любительского театрального творчества “Волшебство театра”. Фестиваль проводится раз в 2 года. Целью Фестиваля является популяризация и пропаганда лучших  драматических произведений и установление творческих контактов и объединения национальных театральных коллективов Свердловской области.

На мероприятии приняли участие 18 татарских и 1 башкирский  любительских театральных коллективов Свердловской области.

Конкурсантов оценивало профессиональное и авторитетное жюри. Председателем жюри выступил Шарипов Раушан Тимерзянович заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, доцент Казанского государственного института культуры.

Постоянное представительство Республики Татарстан оказало содействие в проведении данного мероприятия. Были выделены художественные книги для вручения коллективам, принимающим участие в фестивале. Так же были вручены Благодарственные письма Постоянного представительства Республики Татарстан организаторам мероприятия.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области

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