В Москве почтут память Сары Садыковой

В Москве 20 ноября состоится концерт, посвящённый 115-летию со дня рождения актрисы, певицы и композитора Сары Садыковой (1906-1986).

В нем примут участие заслуженные артисты Республики Татарстан

Айгуль Бариева, Рустем Асаев, Айдар Габдинов, Рустам Гильфанов, Ахмет Каримов (баян), солистка Татарской государственной филармонии им. Г.Тукая Гульнара Байназарова и другие артисты и музыканты.

Организатор и руководитель творческой группы – Альфия Айдарская, дочь Сары Садыковой.

Альфия Газизовна – известная артистка балета. С 1941 по 1963 годы работала в Татарском театре оперы и балета. Танцевала с легендарной Галиной Улановой во время ее гастролей в Казани.

Она – талантливая дочь певицы, композитора Сары Садыковой и актера, режиссера Газиза Айдарского. До сих пор бережно относится к памяти своих родителей.

Несмотря на возраст, ей уже 96 лет, Альфия Газизовна регулярно проводит в Татарском культурном центре Москвы концерты памяти своих родителей.

Именно в этом здании в 1924 году ее отец, выпускник ГИТИСа, организовал татарскую труппу, а в дальнейшем стал главным режиссером и художественным руководителем первого Московского татарского театра.

В Москве Газиз Айдарский и Сара Садыкова жили в районе Замоскворечье, на улице Большая Татарская.

Сара Гарифовна внесла большой вклад в становление татарской оперы. Она является продолжателем музыкальных традиций Салиха Сайдашева и основоположником стиля танго, фокстрота в песенной истории татарской музыки.

Ее жизнь, личная и творческая, была тесно связана с Москвой. В 1922 году Сара Садыкова приехала в столицу поступать в консерваторию, которую окончила через шесть лет. Выступала в труппе Айдарского, затем в Татарском академическом театре им. Г. Камала. В театре оперы и балета им. М. Джалиля проработала солисткой около 10 лет.

Принимала участие в гастролях театра, в народе ее прозвали «татарским соловьем».

За свою творческую деятельность Сара Гарифовна сочинила около 400 песен, музыку к 30 спектаклям, множество инструментальных произведений, а также является автором двух музыкальных комедий – «Песня любви» («Мәхәббәт җыры») и «Женихи» («Кияүләр»).

Ее заслуги перед искусством отмечены званиями «Заслуженная артистка Республики Татарстан», «Народная артистка Республики Татарстан», заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат государственной премии им. Г. Тукая.

Вход свободный.

Начало в 16.00.

Концерт пройдёт по адресу: Малый Татарский пер., дом 8, Татарский культурный центр Москвы.

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