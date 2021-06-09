В Москве представят “Современное татарское искусство”

В выставочном зале Московского отделения Союза художников России 17 июня откроется выставка “Современное татарское искусство”. Ее представит Союз художников Республики Татарстан.

Выставка стремится познакомить московского зрителя с его современником – художником, говорящим о темах, важных для него, на своем, художественном языке и с небольшим “восточным акцентом”.

Москвичи увидят более 200 произведений мастеров, работающих в области живописи, графики и скульптуры, которые тем или иным образом ассоциируют себя с татарским искусством.

Круг участников обширен. Выставка соберет произведения художников из Татарстана, Башкортостана, Самарской области, Чувашской республики, Крыма, Санкт-Петербурга, Москвы, Канады, Белоруссии и Кыргызстана.

Авторы осмысляют окружающий мир, природу, мир человеческих отношений, исторической памяти и эпоса. Все произведения объединяет одно – поиск своей правды в искусстве.

Свобода художественной мысли, открытые горизонты художественного воплощения, импульс, движение и жизнь – незримый девиз выставки “Современное татарское искусство”.

Союз художников Татарстана приглашаем зрителей к диалогу об искусстве и о жизни.

Выставка будет работать в Москве до 5 июля.

Адрес: г.Москва, ул.Беговая, д.7

tatmsk.tatarstan.ru