В Новосибирске прошел фестиваль дружбы народов Сибирского Федерального округа «Сибирский Сабантуй»

В Новосибирске 13 июня 2021 года с размахом прошел фестиваль дружбы народов Сибирского Федерального округа «Сибирский Сабантуй». И даже дождь не помешал всем собраться и отметить долгожданный татарский праздник.

Впервые праздник прошел не на крупной городской площадке (раньше это были парки, набережная…), а на территории Дома татарской культуры (г.Новосибирск. ул. Алейская, 16).

Как отметила фотограф и известный блогер г.Новосибирска Алия Аминова выбор данной площадки: «Бик зур Рахмет за праздник, честно говоря, сначала очень скептически отнеслись к тому, что выбрана такая площадка. А на самом деле, оказалось очень уютно, компактно, очень семейно и по-домашнему! Очень напомнило деревенские сабантуи, на которых в молодости мы бывали с татарским центром. Спасибо всем организаторам!.. Это лучший городской сабантуй, на котором я была »

Конечно, новосибирцами этот праздник горячо любим, ожидаем и празднуется ежегодно. Исключение 2020 год, когда из-за пандемии пришлось отменять культурно-массовые мероприятия, и Сабантуй перенесли на онлайн-площадку. В 2021 году мы до последнего боролись, чтобы праздник состоялся. Потому что знаем, что люди ждут! Нам запретили проводить праздник в большом масштабе в области, в городе в парке…. И чтобы не переводить в онлайн – было принято решение провести его на небольшой территории и поменять название.. Но смысл и цель не поменялись…

На фестивале была представлена разнообразная культурная и спортивная программа: праздничный концерт, экскурсия «Путешествие по татарскому подворью», выставка татарской культуры, мастер-классы от детской фабрики игрушек по росписи деревянных татарских украшений, от НРОО “Самопознание через творчество, культуру и здоровый образ жизни” по мехенди и хождению по канату, ярмарка-продажа народных изделий и национальных блюд, спортивные состязания (армрестлинг, поднятие гири, бой мешками на бревне, перетягивание каната), национальные игры для детей и многое другое. Не обошлось и без татаро-башкирской борьбы «Корэш». Участвовали борцы разных национальностей, показав свою мощь, силу и все это, не взирая на дождливую погоду. Абсолютным батыром стал Илья Семенюк (г. Новосибирск, 108 кг), победителем в категории до 80 кг – Умаров Магомед (НСО, с. Убинское, 74 кг).

Также в рамках фестиваля прошли конкурс «Мисс Сабантуя-2021» (победительница Раджабова Надия), конкурс татарских национальных блюд (победительница Галеева Ляйсан, 7 лет)

Ни один из участников состязаний, игр и конкурсов не остался без внимания. Все получили призы и подарки от наших спонсоров.

Праздник завершился дискотекой под татарскую музыку от вокально-инструментального ансамбля «Ялкын» (рук. Авлияров Р.).

«Сабантуй» стал в истинном смысле праздником людей разных национальностей, проживающих в городе Новосибирске. «Сабантуй — праздник дружбы, праздник солидарности»!

Организаторы праздника — министерство культуры Новосибирской области, мэрия г. Новосибирска, государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Новосибирский областной татарский культурный центр», Общественная Организация «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области», министерство культуры Республики Татарстан, Всемирный конгресс татар.