В Тетюшском районе Татарстана прошли «Атрясские чтения»

В мероприятии приняли участие духовные и общественные деятели района и республики, представители Всемирного конгресса татар, районной общественной организации «Ак калфак» и районного Татарского НКЦ, сельчане.

Гостей от имени Всемирного конгресса татар поприветствовал руководитель Казанского отделения ВКТ Фарит Мифтахов. Также он вручил Медали Всемирного конгресса татар за вклад в развитие татарского народа.

Молитвой открыл мероприятие имам-мухтасиб Тетюшского района Инсаф хазрат Залалетдинов, который затем в своей проповеди напомнил всем о важности сохранения главных человеческих ценностей – духовности, нравственности, добра.

– Это святое место, оно хранит нашу историю. Мы должны его сохранить,- сказал глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов во время приветствия участников Атрясских чтений.

Рамис Хатыпович поблагодарил организаторов мероприятия- краеведа и руководителя фонда «Шонгат» Мунира абы Валиева, руководителя агрофирмы «Нур» Радика Нургалиева, руководство сельского поселения, сельчан и вручил Благодарственные письма активистам Большеатрясского сельского поселения с пожеланиями всем добрых дел, здоровья и благоденствия.

Участники мероприятия в своих выступлениях говорили о важности сохранения истории и культуры, народных традиций.

Ректор медресе « 1000 – летия принятия Ислама» Ильяс хазрат Зиганшин напомнил присутствующим основные заповеди народного духовно-нравственного наследия, поблагодарил жителей района за бережное отношение к своим народным истокам, затем он вручил руководителю районного «Ак калфака» Риме Сафиулловой Благодарственное письмо председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина.

Медаль Всемирного конгресса татар за вклад в развитие татарского народа была вручена директору Малоатрясского СДК Халилу Максумову и руководителю агрофирмы «Нур» Радику Нургалиеву.

– Спасибо за внимание и любовь к нашей древней земле, это очень важно. Если бы мы не берегли традиции и обычаи, переданные нам нашими предками, то кем бы мы были. Наша обязанность сохранить и передать потомкам нашу историю и народные традиции,- сказал краевед Мунир Валиев, который несколько лет собирал материалы, работал с архивами по истории древнего поселения и издал книгу «Тысячедомный Шунгат, или История Атрясского княжества».

«Атрясские чтения» завершились молитвой.

Затем гостеприимные большеатряссцы угостили гостей чаем рядом с родником “Изгелэр чишмәсе”.

dumrt.ru