Татарстанцы получили гранты Президента России для поддержки творческих проектов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Среди проектов, завоевавших гранты, оказались три татарстанских начинания.

Грант получила директор МБУК «Централизованная библиотечная система г. Казани» Резеда Исмагилова на осуществление проекта по созданию на базе библиотеки молодежной площадки по продвижению чтения и для проведения творческих мероприятий, встреч, а также по созданию дискуссионных клубов «Литературный форпост».

Еще одним обладателем гранта стал директор ГБУК «Государственный ансамбль песни и танца РТ» Юрий Жуков. Благодаря премии в республике будет создана мультимедийная образовательная программа «Мирас». Проект обращен к теме природы татарского национального танца, прихода танца на профессиональную сцену.

Марат Хамидуллин

menzela.ru