На книжном фестивале «Красная площадь» будут представлены татарские издания

Татарское книжное издательство примет участие в VII Книжном фестивале «Красная площадь» 17-20 июня в Москве. Об этом сообщается на официальной странице издательства в Instagram.

По словам генерального директора Таткнигиздата Ильдара Сагдатшина, татарстанцы развернут три павильона со своей продукцией.

«Стараемся каждый год участвовать. В прошлом году из-за пандемии не получилось. Книг у нас стало еще больше. В самом центре Москвы у нас будут стоять три павильона. Приглашаем москвичей и гостей столицы, это можно считать единственной возможностью приобрести книги нашего издательства», — рассказал Сагдатшин.

tatar-inform.ru