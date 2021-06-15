В столице Татарстана выявили лучших молодых преподавателей

11 июня 2021 года в КМЦ им. А.Гайдара прошел финал конкурса «Лучший молодой преподаватель Казани 2021». Ежегодно с 2008 года этот традиционный конкурс проводится с целью выявления и поощрения молодых преподавателей (до 35 лет) вузов и ссузов г. Казани, достигших значительных результатов в научной, учебно-методической и воспитательной деятельности, профессионально зарекомендовавших себя среди студенчества.

В этом году молодые преподаватели прошли два тура: заочный и очный. На заочном этапе экспертная комиссия рассмотрела 19 заявок конкурсантов, включавших профессиональное портфолио конкурсантов и видеозапись учебных занятий со студентами. В очном финале конкурса только 10 представителей смогли побороться за звание Лучшего молодого преподавателя Казани.

Финал состоял из следующих публичных конкурсных испытаний: творческая самопрезентация, в которой конкурсанты демонстрировали свои лучшие профессиональные и личностные качества, и дебаты. Если первая была «домашней работой» конкурсантов, то наиболее сложным и захватывающим испытанием стали дебаты, в которых по итогам жеребьевки отстаивались противоположные позиции по актуальным проблемам современного образования и науки: необходимость заочного образования и затраты на обучение по “устаревшим” специальностям, внедрение специальных учебных дисциплин, реализующие компетенции социального и бизнес-проектирования, качество неформального образования и материально-технической базы учебных заведений.

По результатам конкурсных испытаний Каримова Илиза Айдаровна — преподаватель предметно-цикловой комиссии общественно-гуманитарных и социально-экономических дисциплин Казанского педагогического колледжа и Ульянова Екатерина Сергеевна – преподаватель информатики Казанского радиомеханического колледжа стали призерами конкурса в номинации Лучший молодой преподаватель г. Казани среди преподавателей профессионального образования. Среди высшего образования призерами конкурса стали Касимова Марина Илгизяровна — преподаватель факультета высшей школы искусств, кафедры хореографического искусства Казанского государственного института культуры и Гузельбаева Ирина Александровна — преподаватель кафедры философии и истории, факультета биотехнологии и стандартизации Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. Специальный спонсорский приз от творческой студии «Art!Wow» получила Макарова Диана Эриховна — преподаватель цикловой комиссии товароведно-коммерческого цикла Казанского торгово-экономического техникума.

Дипломы победителя конкурса за звание Лучшего молодого преподавателя г. Казани в 2021 году среди высших и профессиональных учебных заведений и памятные статуэтки получили Гарипова Айгуль Ильдусовна – преподаватель сестринского дела Казанского медицинского колледжа, и Исхакова Регина Яновна — кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии в энергетике и нефтегазопереработке» Казанского государственного энергетического университета.

kznscience.ru