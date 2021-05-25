В Москве прошёл II фестиваль «Уйнагыз гармуннар», приуроченный к юбилею Рушана Люкманова

Поздравить своего наставника пришли ученики Рушана Яхиновича, а также артисты ТКЦ, на многих выступлениях которых он является бессменным аккомпаниатором и концертмейстером.

Среди гостей вечера — заслуженный артист России Ильдар Шигапов, заслуженная артистка Татарстане Альфина Ахметжан, исполнители Зяйнаб Сулейманова, Нурджихан Симаева, Ильнара Нигматуллина, Танзиля Кармаева, Хамися Хусаинова, Флора Шамсутдинова, Альфия Бирюкова, Лилия Аминова, а также Марат Эксанов, Рафек Валитов, Ринат Каюмов, Рифкат Нуриахметов, певцы-гармонисты Рушан Бадретдинов, Айдар Аймалетдинов, Ильфат, Шавкат и Айсылу Миннегалиевы, Ильнур Азизов и другие.

На сцене выступили детская, подростковая и взрослая группы ансамбля татарского танца «Ильдан», коллектив «Мирас» и группа учащихся и выпускников студии баяна Рушана Люкманова, которые свои музыкальные номера посвятили дорогому наставнику.

Сила татарской музыки была такой, что на перерыве, в фойе, зрители превратились в участников концерта, когда, присоединившись к исполнителям, пели популярные татарские песни и танцевали.

Вечер стал выразителем татарского понятия моӊ. В этом слове слились и мелодия, и настроение, и особое состояние национального духа, которое создаётся мелодией, сыгранной на татарской гармошке.

Вела концерт Галия Аюпова.

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