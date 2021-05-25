В Казани состоится студенческая конференция для шакирдов исламских вузов и медресе Татарстана

27 мая в Казани пройдет ежегодная VI Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Современная молодежь и духовные ценности народов России». Конференция организуется под эгидой Года родных языков и народного единства и посвящена вопросам сохранения и развития родных языков. Организаторами конференции выступают Духовное управление мусульман Республики Татарстан, Российский исламский институт и Казанский исламский университет.

Конференция будет проходить в рамках 4 секций – «исламская теология в России: история и современность»; «родной язык и литература»; «иностранные языки и культуры в мультиконфессиональном пространстве»; «медийные и рекламные процессы в современном обществе: подходы к изучению, эволюция, перспективы».

В студенческом научном съезде примут участие студенты высших и средних профессиональных учебных заведений Татарстана. По итогам конференции будет издан сборник лучших статей участников.

Конференция пройдет 27 мая в Российском исламском институте, по адресу: г. Казань, ул. Газовая, д. 19, каб. 319 (актовый зал). Начало пленарного заседания – 9:00.

dumrt.ru