В отреставрированном историческом корпусе медресе “Мухаммадия” начался учебный процесс

В отреставрированном историческом корпусе медресе “Мухаммадия” полным ходом начался учебный процесс. Таким образом, здание вернулось к своему историческому предназначению и стало выполнять функции медресе.

Напомним, в 2020 году в здании учебного корпуса медресе «Мухаммадия» начались ремонтно-реставрационные работы. В текущем году к Ураза-байраму работы завершены. В праздничный день обновленный учебный корпус медресе «Мухаммадия» осмотрел и положительно оценил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Здесь был проведен демонтаж облицовки стен и потолков, отбивка штукатурки стен и потолков, демонтаж перегородок, теплозвукоизоляции перекрытия, подшивки потолка из доски, выемка грунта в подвале, очистка фасада, усиление фундамента, оконных, дверных, арочных проемов и пр. Также выполнены работы по замене оконных рам, дверей, кровли. В результате проведения ремонтно-реставрационных работ в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингофонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и пр. Кроме того, на сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой и кондиционированием помещений.

Легендарное медресе «Мухаммадия» было построено отцом Галимждана Баруди Мухаммеджаном в 1883 году. Поначалу учебный корпус представлял собой одноэтажное здание 16 метров в длину и 8 метров в ширину. В 1885 г. А.Сайдашев надстроил к нему второй этаж, а в 1886-м купец Утямышев возвел третий. В 1901 г. был сооружен трехэтажный пристрой. В 1909 г. к «Мухаммадия» перешло одноэтажное здание Сагитовского медресе, расположенное по соседству. Оба эти здания были в крайне плачевном состоянии и в значительной степени утратили свои архитектурно-исторические черты. Однако в результате кропотливой работы большой команды специалистов оба здания были отреставрированы.

Реконструкция комплекса медресе “Мухаммадия” продолжится реставрацией двухэтажного общежития при медресе. В разные годы в отношении здания проводились исследования и оснований для включения его в реестр выявленных объектов культурного наследия не было выявлено. Однако намеченная реконструкция обветшалого здания позволит не просто сохранить его в составе комплекса «Мухаммадия», но и даст ему вторую жизнь. В нем будут созданы все условия для комфортного проживания студентов.

dumrt.ru