В Москве прошел круглый стол, посвященный вопросам сохранения родных языков

В Полпредстве Татарстана обсудили вопросы сохранения родных языков. В представительстве организовали круглый стол на тему: «Сохранение родного языка в мегаполисе в условиях глобализации: новые практики».

Напомним, 2021 год Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике Годом родных языков и народного единства. В регионе весь год уделяется особое внимание сохранению и развитию языков и культур представителей всех национальностей: русских, татар, чувашей, удмуртов, мордвы, марийцев и других народов.

Открыл и вел встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

На мероприятии в режиме очного и онлайн присутствия приняли участие представители Министерства просвещения России, Государственной Думы РФ, региональных органов власти в сфере образования и науки, представители около 20 российских регионов, высших учебных и общеобразовательных заведений, а также руководители национальных общественных объединений.

Вопрос сохранения родного языка важен и актуален для всех регионов многонациональной страны. «Сохранить родные языки в условиях глобализации становится все сложнее. В Москве почти полностью выходят из практического использования языки малых народов. С теми же вызовами сталкиваются и регионы нашей страны», – сказал Равиль Калимуллович, открывая мероприятие.

Он отметил участившиеся обращения граждан, желающих изучать родной язык. «В то же время растет и интерес к цифровым технологиям, которые могут служить эффективным инструментом для получения знаний, в том числе изучения языков. И именно это стало поводом для проведения нашего круглого стола», – подчеркнул Равиль Ахметшин.

Подобная встреча в широком формате Полпредство проводит во второй раз. Первый круглый стол прошел в декабре прошлого года, он вызвал большой интерес – участники активно обменивались идеями.

В рамках работы второго круглого стола также состоялся обмен опытом в области изучения и преподавания родных языков, в том числе с использованием современных цифровых технологий, обсуждение правовых возможностей изучения языков, участие языковых проектов в конкурсах на предоставление грантов.

Своими мнениями по теме встречи поделились депутат Государственной Думы РФ, Председатель Федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гильмутдинов, исполнительный директор Фонда сохранения и изучения родных языков народов России Светлана Нуждина, и.о. директора ФГБУ «Федеральный институт родных языков народов РФ» Лариса Маршева.

Светлана Анатольевна отметила, что много проектов на получение гранта фонда, направленного на изучение родных языков, поступило от татарских объединений. Получила его интеллектуальная игра на татарском языке «Чиклэвек».

Лариса Ивановна озвучила проблемы мотивации к изучению родных языков народов России в современных условиях.

Заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов отметил, что утрата навыков не только чтения и письма, но и элементарного бытового общения на родном языке, диалога младших со старшими, становится печальной тенденцией.

«Если в семье не живет родной язык, родители сами не поддерживают интереса к изучению и ко всем возможностям, которые мы сейчас обсуждаем, то усилия многих структур, организаций, инициативных подвижников будут тщетными», – сказал он.

Рушан хазрат привел в пример свою семью – трое его детей учатся в школе №1186 имени Мусы Джалиля, где преподается татарский язык. Директор школы Роза Шакирова тоже приняла участие в роботе круглого стола.

Особое внимание выступающие уделили возможности изучения языков посредством применения новых информационно-технологических платформ.

Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков выступил с докладом на тему: «Сохранение родных языков в глобальном мире: новые вызовы, возможности и перспективы (из опыта Республики Татарстан)».

«Последние два-три десятилетия мы активно проживаем в виртуальном пространстве. Глобальной сетью Интернет охвачены практически все сферы нашей жизни, в том числе образование и культура. На наш взгляд именно эти два направления находятся в приоритете в вопросе сохранения родных языков», – сказал Ильгиз Ильдарович. Он ознакомил участников с успехами татароязычного сегмента порталов «Википедия» и «Викимедиа РУ». Подчеркнул большую роль в вопросах популяризации изучения языка среди молодежи социальные сети.

Также перспективным для адаптации под родные языки Ильгаз Халиков назвал ресурсы поисковых сервисов «Яндекс» и «Гугл». На сегодня голосовой помощник навигационного приложения «Яндекс навигатор» представлен лишь одним национальным языком – удмуртским, хотя сервис предлагает пользователям возможность выбирать различные голосовые помощники.

Заместитель директора Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова АН РТ Олег Хисамов рассказал об электронных проектах, разработанных институтом. Это электронный фонд словарей, электронный атлас татарских народных говоров, электронный ресурс Центра письменного и музыкального наследия, видеоуроки для начальной школы и другие.

Раил Гатауллин презентовал проект «Әдәби Сабантуй”, руководителем которого является. Также он – директор и учредитель татарского образовательного портал «Белем.ру».

Вопрос изучения родных языков на круглом столе затронули заместитель Постоянного представителя Республики Крым при Президенте РФ Михаил Соломенцев, ректор Чувашского института образования Юрий Исаев, руководитель департамента Федерации еврейских общин России Николай Ханин и другие.

«Мы все озабочены одной проблемой – это сохранение наших родных языков. Современный мир диктует нам новые вызовы и в то же время дает много возможностей для изучения родных языков. Поэтому мы обязательно с вами вернемся еще неоднократно к обсуждению данного вопроса», – сказал Равиль Ахметшин, завершая встречу.