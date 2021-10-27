В Южно -Сахалинске встретились наши соотечественники

27 октября в зале городской Думы Южно – Сахалинска состоялась встреча руководителя Региональной национально -культурной автономии татар Сахалинской области Закии Валитовой с депутатом городской Думы Владислав Глуховым, помощником депутата Ляйсан Махияновой и с и волонтерами Сахалинской области.

В этом году был проведен многонациональный культурно – спортивный праздник «Юбилейный Сахалинский Сабантуй 2021» в г. Южно- Сахалинске. От татарской организации Сахалинской области Закия Зиатдиновна вручила подарки и благодарственные письма за помощь в организации замечательного народного праздника.

Первый в истории Сахалинской области татарский праздник Сабантуй организовали активисты татарской общественной организации во главе Закии Валитовой в 2006 году.