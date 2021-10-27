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Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций

Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, 27.10.2021 0

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.

Сегодня Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций. Встреча прошла в офисе представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан.

Здесь обсудили дружественные отношения и сотрудничество двух республик. Также был поднят вопрос об установке бюста известному татарскому разведчику Даяну Мурзину.

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