Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочей поездкой в Республике Башкортостан.

Сегодня Василь Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций. Встреча прошла в офисе представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан.

Здесь обсудили дружественные отношения и сотрудничество двух республик. Также был поднят вопрос об установке бюста известному татарскому разведчику Даяну Мурзину.