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В Москве состоится интеллектуальная игра “Чикләвек”

В Москве состоится интеллектуальная игра “Чикләвек”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.11.2021 0 6

В Москве 28 ноября состоится интеллектуальная игра “Чикләвек”, организуемая Советом молодежи при Полпредстве Татарстана.

“Чикләвек” – это командная интеллектуальная игра, в ходе которой вы отвечаете на вопросы о татарских традициях, культуре и языке.

28 ноября в 16:00 игра пройдет в двух форматах:
1) ОНЛАЙН – участники подключатся к прямой трансляции в Zoom и заполнят ответы в онлайн формах.
2) ОФЛАЙН – игра пройдет в Старт Хабе на Красном Октябре по адресу: Берсеневская наб. 6, стр. 3, 4 этаж.

Чтобы зарегестрировать команду, нужно перейти по ссылке в шапке профиля @chiklevek_quiz, выбрать формат участия до 20 ноября.

Победители получат сертификаты на товары с национальным татарским орнаментом (одежду, сувениры и т.п.). Призовой фонд – 132 000 рублей.

Игра проводится при поддержке Полномочного представительства РТ в РФ.

Полномочное представительство РТ в РФ

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