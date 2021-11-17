В Казани прошла «Татарская детская школа лидера «Асыл»

С 1 по 7 ноября 2021 года Министерство по делам молодежи РТ, Федеральная национально-культурная автономия татар, Молодежный центр «Идель» проводят «Татарскую детскую школу лидера «Асыл».

Основной целью мероприятия является выявление, оказание поддержки татарским детям, активистам татарских молодежных организаций (объединений). Создание отдельного направления по работе с татарскими детьми при татарских центрах в регионах компактного проживания татар.

Предполагается участие активистов, проживающих в регионах Российской Федерации и в Республике Татарстан, принимающих активное участие в общественной и культурной жизни своего региона.

Это мероприятие призвано воспитать в детях лидерские качества, национальное самосознание, стремление к глубокому изучению народных традиций и родного языка.

fnkat.tatarstan.ru