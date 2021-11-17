В Верхнем Услоне прошли “Джалиловские чтения”

13 ноября 2021 года в Верхнеуслонском районе прошел первый муниципальный онлайн этап отборочного тура IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения», целью которого является социализация населения, расширение границ общения, развитие интереса к литературе.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ района, студенты – любители и ценители поэзии, местные поэты – все те, кто интересуется жизнью и творчеством писателей – фронтовиков.

Всего выступало 34 чтеца по предложенным номинациям конкурса:

– «Джалиловцы»;

– «М.Джалиль на татарском»;

– «М.Джалиль на русском»;

– «М.Джалиль на языках мира»;

– «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском и татарском языках».

В состав жюри районного этапа конкурса вошли: Давлетшина Г.И.- председатель, методист по национальному образованию, председатель местного отделения Всемирного конгресса татар, Лещева Г.А. – руководитель районного методобъединения учителей татарского языка и литературы, Зиганшина А.М. – педагог-воспитатель по обучению татарскому языку МБДОУ «Верхнеуслонский детский сад «Березка», Тазиева Л.В. – библиотекарь национально-краеведческого отдела Верхнеуслонской Центральной библиотеки, Александрова Н.В. – старший библиограф ЦБС.

По итогам муниципального этапа:

В номинации «Джалиль на русском» от 11 до 15 лет отличился Гатин Тимур, с. В.Услон. Он прочитал стихотворение М. Джалиля «Простуженная любовь»;

От 31 и выше – Байгазина Люция – стихотворение М.Джалиля «Варварство».

В номинации «Джалиль на татарском»: Хайруллова Айсылу, 8 лет, МБОУ “Верхнеуслонская гимназия”; Зиганшин Фаниль, 11-15 лет, Пос.Бакча-Сарай; Мельникова Аделина, 16 лет, г. Иннополис.

В номинации «Коллективное исполнение произведений писателей-фронтовиков на русском языке» отличились Ярмухаметов Саид и Ярмухаметова Лия. Возрастная группа от 11 до 15 лет. Они прочитали стихотворение Фатыха Карима «Дикие гуси».

Номинацию «Джалиловцы» представили местные поэты. Они читали стихи собственного сочинения.

Артемьева Наталья – стихотворение «Память»; Фокеева Елена – стихотворение «Дитя войны».

Все участники первого муниципального отборочного тура IV Международного литературного конкурса чтецов «Джалиловские чтения» награждаются дипломами, а победители примут участие во втором зональном онлайн туре.

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