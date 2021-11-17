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В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки татарских художников “Красота живёт повсюду”

В Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки татарских художников “Красота живёт повсюду”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 17.11.2021 0 2

9 ноября в библиотеке на Торжковской состоялось открытие выставки татарских художников “Красота живёт повсюду”.

Открыли церемонию сотрудник библиотеки М.В.Иванова и Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Рената Валиуллина и Дамира Сабирова.

Фольклорный Ансамбль “Акчарлак” выступил с песнями и танцами, которые были приняты зрителями восторженными аплодисментами.

Свои работы на выставке представили художники Роберт Мифтахутдинов (Миф), Эльмира Мустафина, Раис Тимергалиев и Рашид Муратов. Каждый по-своему, в своём стиле показал в них красоту окружающего мира. Портреты и пейзажи, деревенские и городские виды, яркие изображения цветов увидели зрители на выставке. Особенно привлекли внимание большая картина с цветами Роберта Мифа, а также его деревенские пейзажи. Великолепно выполненные портреты Раиса Темиргалиева тоже не остались без зрительского внимания. Роскошные цветы Эльмиры Мустафиной, лаконичные пейзажи Рашида Муратова – все работы собирали вокруг себя посетителей, желающих запечатлеть их и себя на их фоне.

Мероприятие закончилось награждением художников и артистов ансамбля почётными грамотами и подарками.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области

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