tatruen
Главная / Новости / В Музее болгарской цивилизации откроется выставка «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией»
В Музее болгарской цивилизации откроется выставка «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией»

В Музее болгарской цивилизации откроется выставка «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.05.2022 0 8

21 мая в Музее болгарской цивилизации состоится открытие выставки художественных работ «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией» академика РАХ Фирината Халикова и художника- стажера РАХ Полины Илюшкиной.

К знаменательному событию – 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией художник-стажер творческой мастерской Российской академии художеств в г.Казани Илюшкина Полина Валериевна создала серию картин, отображающих это великое событие – ряд живописных и графических картин, написанных по результатам своих творческих поездок в Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и другие страны мусульманской культуры.

Полина Валериевна Илюшкина родилась в Казани. В 2005-2009 гг. училась в Казанском художественном училище им. Н.И.Фешина. В 2015 г. окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова. В 2018 г. принята в Творческую мастерскую живописи Российской Академии художеств в Казани. П.В. Илюшкина является членом Союза художников России и Творческого Союза художников России.

Выставка продлится до 21 июня 2022 года.

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.