В Музее болгарской цивилизации откроется выставка «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией»

21 мая в Музее болгарской цивилизации состоится открытие выставки художественных работ «К 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией» академика РАХ Фирината Халикова и художника- стажера РАХ Полины Илюшкиной.

К знаменательному событию – 1100-летию принятия Ислама Волжской Булгарией художник-стажер творческой мастерской Российской академии художеств в г.Казани Илюшкина Полина Валериевна создала серию картин, отображающих это великое событие – ряд живописных и графических картин, написанных по результатам своих творческих поездок в Иран, Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Египет и другие страны мусульманской культуры.

Полина Валериевна Илюшкина родилась в Казани. В 2005-2009 гг. училась в Казанском художественном училище им. Н.И.Фешина. В 2015 г. окончила Московский государственный академический художественный институт им. В.И.Сурикова. В 2018 г. принята в Творческую мастерскую живописи Российской Академии художеств в Казани. П.В. Илюшкина является членом Союза художников России и Творческого Союза художников России.

Выставка продлится до 21 июня 2022 года.

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