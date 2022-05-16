В селе Индерка прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Хайдара Зябирова

13 мая председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. вместе со своим заместителем Алюшевым Р. Х., членом автономии, заместителем министра культуры и туризма Пензенской области Мавлюдовым И. Н. приняли участие в мероприятиях в селе Индерка Сосновоборского района.

События были приурочены к юбилею, 100-летию со дня рождения Зябирова Хайдара Давыдовича.

Представители автономии и другие официальные лица возложили цветы у мемориала памяти погибших односельчан в Великой Отечественной войне. После чего прошла официальная часть и концерт в честь достойного сына татарского народа.

В своём выступлении председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. обратился к руководству района, депутатам комитета местного самоуправления с. Индерка, с предложением присвоить поселковому БЦД имя Зябирова Хайдара Давыдовича.

Собравшиеся встретили идею аплодисментами и поддержали задумку.

Зябиров Х. Д. с 1961 года по 1999 год был председателем колхоза-миллионера «Искра» Сосновоборского района, который под его руководством стал одним из лучших хозяйств в России. За время своего руководства, Хайдар Давыдович внёс значительный вклад в развитие не только села, но и района и области в целом: было значительно улучшено плодородие почвы, построено множество объектов производственного, культурного и бытового назначения, дороги, газопровод, больница, роддом, здание действующей школы с. Индерка.

Хайдар Давыдович заслуженный деятель колхозного строительства РСФСР (1991), участник Великой Отечественной войны. За трудовые и боевые подвиги был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, Дружбы народов, орденами Отечественной войны I и II степени, многими медалями.

«На таких целеустремлённых, трудолюбивых, ответственных и верных своему делу людей, как сегодняшний юбиляр, нужно равняться нам и нашим будущим поколениям!

Мы гордимся тем, что Хайдар Давыдович Зябиров вписал значимые и богатые страницы в отечественную историю! Память о таких личностях важна в современном мире, ведь сохраняя прошлое, мы создаём будущее!», — отметил в своём выступлении Жиганша Зейнятуллович.

РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» искренне благодарна руководству района, села и руководителю общества татарской культуры Сосновоборского района Шагвалеевой Г. С. за возможность быть частью столь важного для всего региона мероприятия.

Татарская автономия Пензенской области