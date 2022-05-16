tatruen
Главная / Новости / В селе Индерка прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Хайдара Зябирова
В селе Индерка прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Хайдара Зябирова

В селе Индерка прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения Хайдара Зябирова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.05.2022 0 10

13 мая председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. вместе со своим заместителем Алюшевым Р. Х., членом автономии, заместителем министра культуры и туризма Пензенской области Мавлюдовым И. Н. приняли участие в мероприятиях в селе Индерка Сосновоборского района.

События были приурочены к юбилею, 100-летию со дня рождения Зябирова Хайдара Давыдовича.

Представители автономии и другие официальные лица возложили цветы у мемориала памяти погибших односельчан в Великой Отечественной войне. После чего прошла официальная часть и концерт в честь достойного сына татарского народа.

В своём выступлении председатель РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» Туктаров Ж. З. обратился к руководству района, депутатам комитета местного самоуправления с. Индерка, с предложением присвоить поселковому БЦД имя Зябирова Хайдара Давыдовича.
Собравшиеся встретили идею аплодисментами и поддержали задумку.

Зябиров Х. Д. с 1961 года по 1999 год был председателем колхоза-миллионера «Искра» Сосновоборского района, который под его руководством стал одним из лучших хозяйств в России. За время своего руководства, Хайдар Давыдович внёс значительный вклад в развитие не только села, но и района и области в целом: было значительно улучшено плодородие почвы, построено множество объектов производственного, культурного и бытового назначения, дороги, газопровод, больница, роддом, здание действующей школы с. Индерка.

Хайдар Давыдович заслуженный деятель колхозного строительства РСФСР (1991), участник Великой Отечественной войны. За трудовые и боевые подвиги был награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, Дружбы народов, орденами Отечественной войны I и II степени, многими медалями.

«На таких целеустремлённых, трудолюбивых, ответственных и верных своему делу людей, как сегодняшний юбиляр, нужно равняться нам и нашим будущим поколениям!
Мы гордимся тем, что Хайдар Давыдович Зябиров вписал значимые и богатые страницы в отечественную историю! Память о таких личностях важна в современном мире, ведь сохраняя прошлое, мы создаём будущее!», — отметил в своём выступлении Жиганша Зейнятуллович.

РОО «Татарская национально-культурная автономия Пензенской области» искренне благодарна руководству района, села и руководителю общества татарской культуры Сосновоборского района Шагвалеевой Г. С. за возможность быть частью столь важного для всего региона мероприятия.

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.