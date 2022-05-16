Шамиль Батыршин награждён медалью «За большие заслуги перед татарским народом»

Сегодня, в день своего рождения, Шамиль Ибрагимович Батыршин награждён медалью «За большие заслуги перед татарским народом»

Председатель Татарской национально-культурной автономии Пензенской области Туктаров Ж. З. вместе со своим заместителем Алюшевым Р. Х. и членом Президиума автономии, почётным гражданином Пензенской области Девликамовым К. А. искренне, со словами большой признательности и добрыми пожеланиями, поздравили Шамиля Ибрагимовича с Днём рождения.

Жиганша Зейнятуллович, как член национального совета Всемирного конгресса татар, вручил Шамилю Ибрагимовичу медаль «За большие заслуги перед татарским народом».

Этой награды удостаиваются общественные и политические деятели, внесшие значительный вклад в сохранение национальных традиций и культуры татарского народа.

Также имениннику была передана правительственная телеграмма с поздравлением от Губернатора Пензенской области Мельниченко О. В.

Шамиль Ибрагимович Батыршин член Президиума Татарской национально-культурной автономии Пензенской области, Сопредседатель попечительского совета благотворительного фонда «Сияние».

Шамиль Ибрагимович известный и успешный бизнесмен, меценат, с 2001 года был советником губернатора Пензенской области на общественных началах.

Долгий и честный труд, профессионализм и ответственность Шамиля Ибрагимовича глубоко ценятся соотечественниками. Он принимает непосредственное участие в сохранении и развитии татарской культуры, её духовного наследия, оказывает поддержку при благоустройстве своей Родины, с. Усть-Уза.

Татарская автономия Пензенской области