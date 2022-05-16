В Нижегородской области прошел V областной конкурс «Нижгарбикә».

13 мая в с. Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области прошли два Культурно-просветительских мероприятия:

– V областной областной сход татарских женщин

– V областной конкурс «Нижгарбикә».

Организаторами мероприятий являются

ОО “Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области,

Областная организация татарских женщин «Ак калфак»,

Областная татарская газета «Туган як» при содействии: Отдела культуры Сергачского района, Администрации и ДК с. Кочко-Пожарки Сергачского района при поддержке Всемирного конгресса татар и Правительства Нижегородской области.

Информационную поддержку мероприятий оказывают

АО «Татмедиа», «Татаринформ» и ЭГ «Интертат», газеты «Туган як» и «Авылым хәбәрләре», «Сергач ТВ»

Местом проведения стал ДК с. Кочко-Пожарки Сергачского района.

Участниками мероприятий стали женщины-активисты из районов компактного проживания татар и городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также участники конкурса «Нижгарбикә» и жители близлежащих сел.

В фойе были выставлены лучшие работы по творческим конкурсам РНКАТНО, прикладного творчества из татарских садов и школ.

В конце Схода прошло награждение самых активных женщин и юбиляров.

Вторым отделением прошёл финал Конкурса среди женщин «Нижгарбикǝ-Нижгарочка 2022». Компетентное жюри, в составе которого заслуженные артисты РТ дуэт «Алсу-Фарида», журналисты АО «Татмедиа» и председатель РНКАТНО М.Абдулганиева, оценивало 9 конкурсанток по трем заданиям. В итоге, звания «Нижгарбикә» стала достойна Галина Идрисова из с. Андреевка Сергачского района.