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В Нижегородской области прошел V областной конкурс «Нижгарбикә».

В Нижегородской области прошел V областной конкурс «Нижгарбикә».

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 16.05.2022 0 3

13 мая в с. Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области прошли два Культурно-просветительских мероприятия:
– V областной областной сход татарских женщин
– V областной конкурс «Нижгарбикә».

Организаторами мероприятий являются
ОО “Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области,
Областная организация татарских женщин «Ак калфак»,
Областная татарская газета «Туган як» при содействии: Отдела культуры Сергачского района, Администрации и ДК с. Кочко-Пожарки Сергачского района при поддержке Всемирного конгресса татар и Правительства Нижегородской области.
Информационную поддержку мероприятий оказывают
АО «Татмедиа», «Татаринформ» и ЭГ «Интертат», газеты «Туган як» и «Авылым хәбәрләре», «Сергач ТВ»
Местом проведения стал ДК с. Кочко-Пожарки Сергачского района.

Участниками мероприятий стали женщины-активисты из районов компактного проживания татар и городов Нижнего Новгорода, Дзержинска, а также участники конкурса «Нижгарбикә» и жители близлежащих сел.
В фойе были выставлены лучшие работы по творческим конкурсам РНКАТНО, прикладного творчества из татарских садов и школ.
В конце Схода прошло награждение самых активных женщин и юбиляров.
Вторым отделением прошёл финал Конкурса среди женщин «Нижгарбикǝ-Нижгарочка 2022». Компетентное жюри, в составе которого заслуженные артисты РТ дуэт «Алсу-Фарида», журналисты АО «Татмедиа» и председатель РНКАТНО М.Абдулганиева, оценивало 9 конкурсанток по трем заданиям. В итоге, звания «Нижгарбикә» стала достойна Галина Идрисова из с. Андреевка Сергачского района.

РНКАТНО – Автономия татар Нижегородской области

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