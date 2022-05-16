Прошла встреча автономии татар Нижегородской области с коллективом Татарского государственного театра кукол

Руководство РНКАТНО встретилось с коллективом Татарского государственного театра кукол «Әкият»

Коллектив театра «Әкият» в составе более 30 человек прибыл в Нижний Новгород на гастроли в рамках празднования Года культурного наследия народов России, объявленном в России в 2022 году.

В период с 12 по 15 мая нижегородским зрителям на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол были представлены одни из лучших спектаклей театра «Әкият»: «Коза и овца», «Сны Диснея», «Муха-Цокотуха».

Исполнительный директор РНКАТНО Тимур Шарафутдинов и руководитель женской организации «Ак Калфак» Зиля-ханум Ахмадуллина выступили перед гостями с приветственными словами и вручили презенты.