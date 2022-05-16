tatruen
Главная / Новости / Прошла встреча автономии татар Нижегородской области с коллективом Татарского государственного театра кукол
Прошла встреча автономии татар Нижегородской области с коллективом Татарского государственного театра кукол

Прошла встреча автономии татар Нижегородской области с коллективом Татарского государственного театра кукол

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.05.2022 0 3

Руководство РНКАТНО встретилось с коллективом Татарского государственного театра кукол «Әкият»

Коллектив театра «Әкият» в составе более 30 человек прибыл в Нижний Новгород на гастроли в рамках празднования Года культурного наследия народов России, объявленном в России в 2022 году.

В период с 12 по 15 мая нижегородским зрителям на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол были представлены одни из лучших спектаклей театра «Әкият»: «Коза и овца», «Сны Диснея», «Муха-Цокотуха».

Исполнительный директор РНКАТНО Тимур Шарафутдинов и руководитель женской организации «Ак Калфак» Зиля-ханум Ахмадуллина выступили перед гостями с приветственными словами и вручили презенты.

В качестве творческого подарка казанским гостям совсем юные активистки РНКАТНО Самира Халилова и Зульфия Салимжанова (занимающиеся в ансамбле «Нижгарочки» под руководством Камили Абрагимовой) исполнили татарский танец и прочитали стихотворение Г. Тукая «Туган тел», а активистка РНКАТНО, солистка Венера Жафярова исполнила татарскую песню.

Представители театра «Әкият» также вручили памятные подарки, показали несколько юмористических постановок, а Народная артистка РТ Рамзия Безус исполнила татарскую песню «Бәхеттә, шатлыкта».

Мероприятие состоялось в Нижегородском государственном академическом театре кукол.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.