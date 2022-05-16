Сабантуй в Казани отпразднуют 19 июня

В 2022 году датой празднования в Татарстане народного праздника Сабантуй определено 19 июня. Соответствующий указ подписал сегодня Президент республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, в сельских населенных пунктах и районных центрах РТ, в том числе в городах республиканского значения, празднование запланировано с 11 по 13 июня, в Набережных Челнах – 18 июня.

Сабантуй – главный национальный праздник татарского народа, который объединяет красивые обычаи, песни, танцы, игры и спортивные состязания. Его название происходит от тюркских слов: сабан – плуг и туй – праздник. Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же – в честь их окончания (в июне).

kzn.ru