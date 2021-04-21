В музее-усадьбе «Остафьево» откроется выставка, посвященная Тукаю

25 апреля в Государственном музее-усадьбе “Остафьево”-“Русский Парнас” откроется выставка “Тукай. Майоров. Отражение”.

Она посвящена 135-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая (1886-1912). На выставке представят портреты Тукая, написанные ленинградским художником Игорем Майоровым (1946-1991) в 1980-х годах к 100-летию поэта.

Портреты экспонируются из частной коллекции Александра Колоскова. Автор идеи и руководитель творческого проекта – заслуженный работник культуры Республики Татарстан Альфия Рахматулина.

Выставка откроется при содействии Министерства культуры России и Полномочного представительства РТ в РФ.

Музей-усадьба «Остафьево» является одним из пушкинских мест, А.С. Пушкин приезжал сюда к своему близкому другу — князю Петру Вяземскому. Здесь 12 лет писал «Историю государства Российского» Николай Карамзин. На протяжении всего XIX века Остафьево являлось местом творческих встреч выдающихся писателей и поэтов

Игорь Майоров – художник, акварелист, чеканщик. Учился в Ленинградском художественном училище им. В.А. Серова у племянницы Александра Блока Марины Тиме-Блок. Основная тема художника — Петербург 70-80-х годов и портреты. При жизни художник не получил признания, а прожил он всего 44 года. Сегодня его произведения хранятся в собраниях Европы, Америки и в частных коллекциях многих мировых знаменитостей.

Начало в 15.00.

Гостей в этот день ждет прогулка по великолепному парку, экскурсия по дворцу, концерт в Большом зале, торжественное открытие выставки.

Адрес: г. Москва, п. Рязановское, с. Остафьево

tatmsk.tatarstan.ru