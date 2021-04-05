В Набережных Челнах прошел XII Всероссийский турнир по татарской борьбе корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ

4 апреля, в Набережных Челнах в спорткомплексе “Витязь” прошел XII Всероссийский объединенный турнир мусульманской молодежи по татарской национальной борьбе корэш и армрестлингу на Кубок ДУМ РТ. До половины десятого утра спортсмены, пройдя регистрацию, взвешивались и проходили тест на знание правил чтения намаза. После этого началась борьба, и в 10.30 часов в присутствии многочисленных гостей состоялось официальное открытие мероприятия. В нем приняли участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, советник муфтия по работе с мухтасибатами Равиль хазрат Зуферов, представители Аппарата Президента РТ, имам-мухтасибы районов Татарстана, имамы Набережных Челнов, местные руководители. Турнир традиционно начинался с чтения аятов Куръана.

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин поприветствовал участников конкурса, пожелал им показать хороший пример борьбы и бороться без травм и увечий, добиться хороших результатов. Затем слово было передано заместителю руководителя исполкома города Набережные Челны Рамилю Халимову, который от имени мэра города поздравил участников турнира и поблагодарил борцов, приехавших в Набережные Челны.

В соревнованиях приняли участие около ста борцов, среди которых были мастера спорта, спортсмены 1-го разряда, кандидаты в мастера спорта. Борцы приехали из 19 районов Татарстана и 25 регионов России, в т.ч. Карачаево-Черкесии, Чувашии, Башкортостана, Удмуртской Республики, Оренбургской области. В каждой весовой категории были определены победители, которые получили ценные призы, грамоты и медали. Затем определили команду-победителя. Обладателем Кубка ДУМ РТ и в этом году стала команда Набережных Челнов. На втором месте – Альметьевск, на третьем – Арск.

После этого вышли те, кто занял первые места в своих весовых категориях, и приняли участие в жеребьевке за главный приз – путевку в Умру. В розыгрыше участвовали семь человек (трое борцов не участвовали в жеребьевке из-за того, что в предыдущие годы они уже выигрывали приз). Путевку в умру получил 22-летний уроженец Елабуги Ислам Фалахов, ныне проживающий в Казани. Эту награду, то есть сертификат, ему вручил руководитель “ДУМ РТ Хадж” Ранис хазрат Вахитов.

В этом году турнир проводился в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства.

dumrt.ru