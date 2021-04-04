Концерт ансамбля «Мирас» состоялся в Татарском культурном центре города Москвы

Вечер прошёл с аншлагом: на концерт собралось около сотни гостей.

Со сцены прозвучало более 30 песен, среди которых «Ай, былбылым», «Челтәр элдем читәнгә», «Син сазыңны уйнадың», «Кайту», «Яшь гомер», «Уйнап жырлашыйк әле» и другие. Впервые ансамбль исполнил композиции «Ялгыз агач», «Синең өчен», «Синең хакта», «Чияле тау», «Сиңа очып кайтам», «Сиреннәр хуш ис тарата» и «Бәйрәм бүген!»

Программа включила в себя и выступление участников ансамбля «Ильдан». Также гостем концерта стал музыкант Рафек Валитов, исполнивший две композиции.

Почти после каждой песни зрители кричали «Браво», а при исполнении последних композиций некоторые пустились в пляс. По окончании концерта одна из зрительниц, обращаясь к коллективу, отметила: «Сез безне нык моңладыгыз!».

«Мы живём в Люберцах и вот приехали сюда. На концерт в первый раз я привела внучку Милану, ей восемь лет. Атмосфера на сегодняшнем концерте была домашней. Некоторые песни — народные, которые на слуху, — я знала, подпевала, а некоторые услышала первый раз. Мне здесь очень понравилось», — поделилась впечатлениями Сания Загидова.

В Татарском культурном центре еженедельно проводятся концерты, творческие вечера и встречи.

4 апреля в актовом зале выступят поэт-композитор, певец Зуфар Губайдуллин и ансамбль «Дуслар», а на следующей неделе, 10 апреля, в ТКЦ зрителей ждёт концерт коллектива «Шаян».