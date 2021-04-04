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Более 150 книг поступило в библиотеку Татарского культурного центра города Москвы

Более 150 книг поступило в библиотеку Татарского культурного центра города Москвы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 04.04.2021 0 5

Книги в библиотеку передал Республиканский общественный Фонд Всемирного конгресса татар на безвозмездной основе.

В списке новых изданий — собрания сочинений Мухаммета Магдеева, Галимджана Ибрагимова, Рабита Батуллы, Разиля Валеева, а также произведения Рустама Закуана, Розы Халиуллиной, Клары Булатовой, Нура Ахмадиева и других авторов.

«Особый интерес у наших читателей может вызвать собрание сочинений народного писателя, лауреата Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая Мухаммета Магдеева. Творчество автора связано с родным краем и его историей. Внимания заслуживают его произведения «Мы – дети сорок перового» и другие. Также нашим посетителям я рекомендовала бы собрание сочинений Рабита Батуллы, разностороннего писателя, который на всё имеет свой взгляд. Среди не менее любопытных произведений — сборник сочинений Разиля Валеева. Могут заинтересовать читателей и «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова в переводе на русский язык и исторические романы «Сююмбике» и «Гаухаршад» Ольги Ивановой. Среди классической литературы не останутся без внимания сборник «Каеннар сары иде» Хасана Туфана и роман о любви «Хаят» Фатиха Амирхана», — подчернкнула заведующая библиотекой Татарского культурного центра Розалия Ханяфеева.

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