На фестивале Jadidfest представили первый журнал о водоемах Казани

На фестивале Jadidfest состоялась презентация журнала «Казань — город воды». Фестиваль современной татарской культуры проводится в шестой раз, в этом году он посвящен водоемам Казани.

«Главная тема фестиваля — вода: не только та, которую мы пьем, но и вода рек, каналов, озер. От Национальной библиотеки открывается вид на Казанку. Поэтому фестиваль посвятили теме воды», — объяснил идею нынешнего Jadidfest’а один из его организаторов — журналист и общественный деятель Радиф Кашапов.

В сборнике «Казань — город воды» опубликованы произведения татарских писателей и поэтов о воде: заметки Габдуллы Тукая и Ахата Гаффара об озерах, беит «Суга баткан бурлаклар» («Утонувшие бурлаки»), стихи Гузель Закировой и Йолдыз Миннуллиной, отрывок из статьи газеты «Красная Татария» о казанском наводнении 1926 года.

«Туристы приезжают в Казань и спрашивают, где Волга. И немногие из горожан могут ответить. Но в последние годы водные объекты Казани начали обновлять, очищать, эти места стали любимым местом отдыха жителей города», — отметил Радиф Кашапов.

По словам активиста, Jadidfest — фестиваль эксперимента. Он пояснил, что в этом году в рамках события проходят выставки, кинопоказы, концерты, лекции, танцевальный перфоманс, экскурсии, запись воспоминаний, мастер-классы. По его словам, организаторы и участники мероприятия всегда стремятся привнести что-то новое.

«Лекции поднимают насущные проблемы горожан: безопасность водоемов для купания, исчезновение рыбы, обмеление рек и другие. Эти проблемы мы обсуждаем на родном языке», — добавил Кашапов.

Первый фестиваль современной татарской культуры Jadidfest состоялся в 2015 году. Организаторы позиционируют его как площадку творческих экспериментов. Фестиваль знакомит казанцев с молодыми и креативными дизайнерами, художниками, музыкантами и другими городскими сообществами. Большинство мероприятий фестиваля проходит на татарском языке.

Ранее фестивали Jadidfest проходили в Музее игровых автоматов и в Центре современной культуры «Смена». В 2019 году мероприятие было посвящено юбилею Новой Татарской слободы. Организаторы события — Всемирный форум татарской молодежи и лаборатория новой татарской городской культуры Национальной библиотеки РТ.

Зиля Мубаракшина

tatar-inform.ru