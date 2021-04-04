В Новокузнецке прошел мастер-класс на тему “Татарский орнамент”

3 апреля, в Комнате национального быта татарской автономии г. Новокузнецка, участницы коллектива “Нур” Шакирова Зохря и Нуриева Фанзия, провели мастер-класс на тему “Татарский орнамент”. Мероприятие было организовано для девочек младших классов. Участницы украсили фартук аппликацией с татарским орнаментом.

Также участниц познакомили с традициями татарского народа, поиграли в национальную татарскую игру “Тюбетейка”, где головной убор передается по кругу под татарскую плясовую музыку. Тот, на ком остановилась музыка, надевает тюбетейку и пляшет.

После окончания мастер-класса для ребят было организовано чаепитие. Огромная благодарность организаторам и участникам за проведенный мастер- класс и за сохранение татарских традиций!

С уважением, заместитель председателя татарской автономии г. Новокузнецка,

Гальсина Гайнутдинова