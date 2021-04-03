Владимир Красильников: “Мы только рады, что наши дети знают татарский язык”

Будучи удмуртом по национальности, он говорит по-татарски искуснее многих татар. Считает своим долгом и знание родного языка. «Общение на одном языке нисколько не мешает изучению другого», – убежден житель деревни Биктово Агрызского района Владимир Красильников.

«Научу тебя разговаривать и по-нашему!»

Владимир сам родом из Киясовского района Удмуртии. Когда его родители обосновались в Биктове, мальчику было всего 3 года.

Надо отметить, что Красильниковы приехали в Биктово в поисках работы. Найдя дом для проживания, они приняли решение обосноваться тут. Биктово расположено на границе с Удмуртией. Отсюда до удмуртских деревень – рукой подать.

– Когда я начал ходить в Биктовский садик, научился говорить по-татарски. Дома общались на русском, – рассказывает Владимир.

А чтобы сын хорошо знал и родной язык, родители отдали его учиться в школу в соседней удмуртской деревне.

– Учитель начальных классов Кристина Ивановна, помню, сурово молвила: «Научу тебя разговаривать и по-нашему!» Действительно, она выполнила свое обещание. Сейчас, когда мы с ней встречаемся, вспоминаем эти слова с улыбкой, – говорит Владимир.

После окончания начальной школы он продолжил учебу в удмуртском же селе Старая Монья. Там владение удмуртским языком приобрело новые грани.

Наши дети лучше знают татарский

С тех пор, как говорится, много воды утекло. Владимир женился на девушке Галине из Малопургинского района. У них шестеро детей. Старшие Алексей и Михаил уже отслужили в армии. Никита, Александр, Дмитрий пока школьники. Маша ходит в детский сад.

Погодки Алеша и Миша в одно время служили на Тихоокеанском флоте. В прошлом году Алексей был приглашен в качестве гостя на утреннюю передачу «Манзара» на канале ТНВ в честь Дня морской пехоты, который отмечается 27 ноября. Ведущий передачи Ильдар Киямов не преминул обратить внимание на то, что парень прекрасно говорит по-татарски.

– Какие бы вопросы мы ни задавали в ходе передачи, ты отвечал нам по-татарски, выстраивая совершенно правильные фразы. Всю беседу я восхищался твоей красивой речью, – искренне похвалил он парня- удмурта.

В целом, все дети в семье Красильниковых замечательно говорят по-татарски.

– Одна только Галина еще не выучила татарский язык. Понимает, но не умеет правильно отвечать, строить полные предложения. Дети в школе учат татарский язык. Поэтому у меня важная миссия – именно я контролирую выполнение домашней работы по татарскому языку, – говорит Владимир.

– А на каком вы общаетесь в школе? – интересуюсь у мальчиков.

– Смотря с кем, – улыбаются ребята. – Если надо, говорим по-татарски, иногда переходим на русский язык.

И дома они, в основном, говорят по-русски.

– Еще не все дети знают удмуртский язык. Старшие Алеша и Миша умеют разговаривать. Остальные лишь немного понимают. Но я за то, чтобы все наши дети знали родной язык, ведь в свое время мне удалось его выучить. Они тоже выучат, – твердо говорит глава семьи, не оставляя места для сомнений.

Свои среди татар

По словам Владимира, в татарском и удмуртском языках есть много общих по смыслу и похожих по звучанию слов. Например, у таких слов, как бака, кияр, вакыт, сандык, мискинь, урам, начар (лягушка, огурец, время, сундук, бедняга, улица, плохой) татарское и удмуртское произношение и смысл идентичны.

Произношение слов тузан – тузон (пыль), суган – сугон (лук), абзар – азбар (хлев – двор), песи – писей (кот), кишер – кешыр (морковь), әрәмә – арама (роща), йорт – юрт (дом), әни – анай (мама), әти – атай (отец) имеет незначительные отличия.

– Когда я разговариваю на татарском, мысленно всегда подбираю слова, схожие с родным языком, – говорит Владимир.

Он признался, что с удовольствием слушает татарские песни. И Галина, по словам мужа, тоже не равнодушна к татарскому песенному искусству. У татарских песен, по мнению меломана, есть дар трогать сердца.

Так, уважая татарские национальные праздники и обычаи, посещая татарские концерты, полнокровной жизнью живет сегодня среди татар семья Красильниковых.

– Мы только рады, что наши дети знают татарский язык. Ведь чем больше языков знаешь, тем лучше. Это же настоящее богатство! – уверены старшие и младшие Красильниковы.

Дания Абзалиева

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