В столице Татарстана стартует литературный конкурс «Саумы, Казан!»

В Казани стартует конкурс прозаических произведений «Саумы, Казан!», посвященных столице Татарстана. Он проводится с целью формирования литературно-художественного образа Казани, популяризации чтения и поддержки современных писателей.

Конкурс организован среди участников двух возрастных категорий: от 18 до 35 лет и от 35 лет и старше. В нем могут принять участие авторы, пишущие на государственных языках РФ. Работы на других языках народов, проживающих на территории РТ, должны быть отправлены с подстрочником на русский или татарский языки. От одного участника принимается только одно произведение, ранее нигде не опубликованное. Заявки можно отправлять с 5 апреля по 31 июля включительно на электронную почту [email protected] с пометкой «На конкурс «Саумы, Казан!».

Подведение итогов состоится в день празднования Дня города, 30 августа. Победителям в каждой возрастной категории будут вручены денежные призы, также планируется издание книги с конкурными работами.

В состав экспертной комиссии по согласованию войдут писатель, директор Татарского ПЕН-центра, главный редактор «Казанского альманаха» Ахат Мушинский, поэт, сценарист и музыкант, лауреат премий «Звездный билет», «Дебют», «Триумф» Анна Русс, кандидат филологических наук, доцент КФУ Гульфия Гайнуллина, писатель-прозаик Галимжан Гильман, поэт, переводчик, член Союза писателей РФ и РТ Галина Булатова. При оценке работ будут учитываться соответствие предложенной тематике конкурса, оригинальность авторских художественных приемов в раскрытии темы и создании образов, соответствие всем условиям конкурса.

Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться здесь.

kzn.ru