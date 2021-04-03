Муфтий принял участие в пленарном заседании IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

2 апреля муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в пленарном заседании IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сел, который проходит в Казани.

До заседания муфтий вместе с Президентом РТ и руководителями посетил выставку-ярмарку продукции и товаров народного промысла, произведенных в регионах РФ.

В этом году на сходе собрались 500 представителей малого бизнеса и руководителей фермерских хозяйств из 39 регионов России, а также Татарстана, приехали гости из-за рубежа.

«Вас надо ставить в пример всему татарскому народу. Вы – патриоты нации. Когда есть такие люди, нет сомнений в том, что у нашей нации будет будущее. Куда бы мы ни ездили, мы стараемся встретиться с татарами», – сказал Рустам Минниханов.

В своем выступлении Президент РТ также призвал готовиться к 1100-летию принятия ислама в Болгаре заранее: «2022 год – исторический год, 1100 лет назад наши предки официально приняли ислам на болгарской земле. Этому событию нужно готовиться заранее. Мы должны вести эту работу в поселениях, где проживают татары и мусульмане. Я надеюсь, что мы проведем это историческое событие в Болгаре достойным образом», – сказал Президент Татарстана.

dumrt.ru