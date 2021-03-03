В Набережных Челнах состоится XII Всероссийский турнир по татарской борьбе «Көрәш» и армспорту на кубок ДУМ РТ

4 апреля 2021 года в г.Набережные Челны состоится XII Всероссийский объединенный открытый турнир мусульман по татарской борьбе «Көрәш» и армспорту на кубок ДУМ РТ, приуроченный к Году родных языков и народного единства. На соревнованиях ожидается участие порядка 100 спортсменов из Татарстана и близлежащих регионов. Соревнования пройдут в городском спорткомплексе «Витязь».

Турнир на кубок ДУМ РТ – это ежегодные соревнования, объединяющие мусульманских спортсменов единой идеей ведения активного и здорового образа жизни. Победители в каждой весовой категории награждаются дипломами и ценными призами, а команда-победитель – Кубком ДУМ РТ. Самый ценный приз – путевка в Умру будет разыгран путем жеребьевки среди занявших первые места.

К борьбе допускаются мусульмане от 18 лет, имеющие соответствующий уровень физической подготовки и прошедшие тестирование на знание правил чтения намаза. Борьба корэш пройдет в весовых категориях 65, 75, 85, 95, 105 и свыше 105 кг, по армрестлингу – до 70 кг, 85 и свыше 85 кг.

Примечательно, что в прошлом турнире приняли участие 116 спортсмена, в том числе 12 мастеров спорта и 11 кандидата в мастера спорта из 25 городов и районов Татарстана, а также из Башкортостана, Удмуртии, Оренбурга и Самары. Счастливым обладателем главного приза стал участник из Набережных Челнов Данил Хайриев, победивший в весе до 85 кг в турнире по татарской борьбе корэш. Кубка ДУМ РТ удостоилась команда-победитель Набережных Челнов.

dumrt.ru