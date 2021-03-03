Ансамбль татарской песни и пляски «Идель» города Тольятти принял участие в городском фестивале

1 марта в программе «Тольятти: вчера, сегодня, завтра!» IV Городского фестиваля-марафона «Счастье» принял участие ансамбль татарской песни и пляски «Идель» (Городская национально-культурная автономия татар города Тольятти).

В программу концертной программы вошли выступления творческих коллективов национальных центров города.

В этом году фестиваль-марафон «Счастье» посвящен 170-летию Самарской губернии. Он пройдет с 1 по 12 марта 2021 года на территории Культурного центра «Автоград» (ул. Юбилейная, 8). За время марафона будут даны 8 разнообразных программ, состоящих из 170 концертных номеров. Завершится фестиваль большим праздничным гала-концертом.

samtatnews.ru