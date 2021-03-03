В Библиотеке “Музей книги блокадного города” состоялся вечер памяти, посвящённый поэту-герою Мусе Джалилю

В Библиотеке “Музей книги блокадного города” состоялся вечер памяти «Буровские чтения: Рожденные в 1906 году. Муса Джалиль», который был приурочен к 115-летию со дня рождения татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Мероприятие было организовано при содействии Постпредства Республики Татарстан.

«Буровские чтения» — это проект библиотеки «Музей книги блокадного города», в основе которого лежит книга А. В. Бурова «Блокада день за днем». В этом году «Буровские чтения» было решено посвятить деятелям искусства и культуры, чьи имена связаны с Ленинградом, кто отмечает 115 юбилей со дня рождения в 2021 году.

На мероприятие были приглашены писатели, поэты, творческие деятели, ​ библиотекари Московского района, курсанты военных училищ, представители общественности, в том числе общественная организация татарских женщин “Ак калфак-Нева”.

Гости познакомились с временной экспозицией музея, представитель проекта «Прикоснись к истории» Андрей Пиотуховский, рассказал о солдатской форме времен Великой Отечественной войны, о героях татарстанцах, о взаимопомощи союзной республики Ленинграду в годы блокады. Примечательно то, что здесь царили атмосфера и дух​ подлинности военных событий.

Заведующая библиотекой София Колосова открыла мероприятие тёплыми словами о подвиге татарстанцев в кровопролитных боях за Ленинград, где был пленен поэт-герой, антифашист Муса Джалиль. Также, она зачитала цитату из книги А.В. Бурова «Блокада день за днем», в которой говорится: ” 20 февраля 1942 года Татарский обком партии сообщил, что Ленинграду было отгружено 150 тонн крупы, 357 тонн мяса, 295 тонн масла, 20 тонн яичного порошка”. Телеграмма из Казани заканчивалась так:” Готовятся к отправке еще 19 эшелонов с продовольствием”.

Гостей приветствовал заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров. Он отметил о значении бесценного подвига Мусы Джалиля для нас и молодого поколения России и, подарил в дар библиотеке книги о войне и новое издание «Моабитские тетради».

От имени общественности выступила представитель общественной организации “Ак калфак-Нева” Фирая Рашитова. Она рассказала о дружбе с семьей старшей дочери Мусы Джалиля Люцией Мусаевной Залиловой.

С приветственным словом также выступил и презентовал свою книгу “Узелки блокадной памяти” Владимир Желтов, писатель, член союза журналистов России.

Гости прослушали стихи Мусы Джалиля в исполнении ученика ГБОУ СОШ № 507 Александра Крымова, а также презентацию о трагической судьбе и творчестве поэта-героя.

С докладом выступила Альмира Тагирджанова, член Союза краеведов, специалист в области истории татаро-мусульманской общины Санкт-Петербурга. Герои татарского народа в битве за Ленинград.

Кульминацией памятного вечера стало выступление 1-й передвижной бригады театра драмы им. О.Ф. Берггольц, с музыкально-поэтической программой «Коль сам умру, так песня не умрет», где артисты сумели исполнить фрагменты их оригиналов на​ татарском языке.

Они послужили данью уважения памяти легендарного поэта и его бесценным стихам, персонажи которых ожили перед зрителями.

Мероприятие «Буровские чтения. Муса Джалиль» стало завершением памятных мероприятий в Санкт-Петербурге, посвященных юбилею татарского поэта.

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