Актюбинское областное ЭКО татар и башкир «Шатлык» отметили День национальной кухни

28 февраля в здании АНК состоялось праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню татарской кухни, организованное татарским и башкирским ЭКО «Шатлык».

В мероприятии, где была представлена национальная кухня татарского народа, приняли участие представители и творческие коллективы татарского и башкирского ЭКО «Шатлык», члены Совета матерей, Секретариат АНК, специалисты КГУ «Қоғамдық келісім», СМИ.

Праздничное мероприятие началось с танца «Тыпыр-тыпыр» в исполнении народного танцевального ансамбля «Язгы Моннар». Руководитель женского клуба «Ак калфак» при ЭКО Рамзия Есенбаева рассказала об истории возникновения этого дня и рассказала о значении праздника. – “Празднование Дня национальной кухни татарского народа напрямую связано с известным во всем мире мастером-поваром татарской национальности Юнусом Ахметзяновым. Известный повар – Ю.Ахметзянов, принесший в татарскую кухню много вкусных блюд и сладостей, родился 28 февраля 1927 года. Он – великий человек, который исследовал татарскую кухню, обновил и внес изменения в состав давно забытых татарских блюд. У повара есть несколько книг, посвященных татарской кухне”, – сказала Р. Есенбаева.

В ходе мероприятия были заданы интересные вопросы, связанные с татарской кухней, рассказано об особенностях национальной кухни. Член ЭКО Р. Мухамедьярова показала мастер – класс по изготовлению «татарской урамой».

На мероприятии была организована выставка-конкурс «Татарская кухня» среди членов ЭКО «Шатлык». Конкурсанты представили блюда и сладости татарского народа такие как: «Чәк-чәк», «Кыстыбый», «Эремчекле бәлеш», «Күрәгәле бәлеш», «Кош теле», «Гөбәдия», «Бавырсак», «Зур бәлеш», «Вак пәрәмәш», «Кабак бәлеше», «Эчпочмак», «Пехлеве».

Заведующий Секретариатом АНК Актюбинской области Маржан Корганбаева поздравила победителей конкурса «Татарская кухня» и вручила победителям благодарственные письма и памятные подарки.

Победители конкурса “Татарская кухня”:

1 место – Р.Надрышина,

2 место – Г.Нагметжанова,

3 место – Н.Исхакова и А.Аитова.

На праздничном мероприятии выступили творческие коллективы при ЭКО «Шатлык”.