В Улан-Баторе завершился финальный этап Международного литературного конкурса «Поэт-герой Муса Джалиль»

Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем значительнее становится в нашем сознании подвиг народа, спасшего мир от фашизма. Навсегда вошёл в историю и подвиг татарского поэта-героя Мусы Джалиля, поэта и воина. Повторяя строки стихотворений, вспоминая жизненный и творческий путь поэта, понимаешь, насколько важным было для него единство слова и поступка.

Конкурс проходил в Монголии впервые в онлайн-формате, но участников чтения стихов Мусы Джалиля на русском, татарском и «языках мира» оказалось даже больше, чем планировали сами организаторы: оргкомитетом было принято более тысячи работ.

Конкурсанты представили на суд жюри видеоработы из Монголии и России: Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Крым; красоту и выразительность поэтического слова изложили в своих работах участники из Республики Беларусь, Республики Молдова, Донецкой Народной Республики, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины.

Джалиловскими шлягерами в столице Монголии оказались стихотворения «Красная ромашка», «Чулочки», «Варварство», «Смерть девушки», звучавшие на татарском и русском языках, их читали большинство участников.

Средний возраст участников конкурса в Монголии составил 7—15 лет. Из более тысячи участников в каждую номинацию было отобрано по 150—170 работ. Из-за объявленного в связи с коронавирусом локдауна в Монголии подведение итогов и объявление победителей Международного литературного конкурса «Поэт-герой Муса Джалиль» было перенесено на более поздний срок.

После отбора видео в каждую номинацию попало по 30 конкурсантов. Каждое выступление было своеобразным, ярким, интересным. В исполнении участников конкурса прозвучали стихи самой разной тематики: о жестокости и бесчеловечности фашистов, о ненависти к захватчикам, о любви к Родине и тоске по ней. Любовь к детям – это особенная сокровенная тема Джалиля, чистый, неиссякаемый источник его лирических переживаний.

Победителями в первой возрастной категории стали: Запорожец Полина (11 лет, г. Санк-Петербург, Россия), Наместникова Елизавета (11 лет, Донецкая Народная Республика), Мамаджонова Аида (8 лет, Республика Крым, Россия), Касмалина Алина (12 лет, Тюменская обл., Россия), Ильяшенко Юлия (12 лет, Республика Молдова), Кузьмин Александр (7 лет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия).

Во второй возрастной категории призовые места разделили: Сидорова Рената (13 лет, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Россия), Топанова Ульяна (15 лет, Красноярский край, Россия), Гаджиева Диана (15 лет, Краснодарский край, Россия).

В третьей возрастной категории победителями стали: Фаляхов Табрис, Кулдавлетова Лилия (Республика Башкортостан, Россия), Константинова Елизавета (г. Белово, Кузбасс, Россия).

По результатам конкурса дипломы за первые, вторые и третьи места в своих возрастных категориях, а также сертификаты участников конкурса будут направлены победителям.

rs.gov.ru