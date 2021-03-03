В Центре татарской культуры Республики Марий Эл прошел Всероссийский фестиваль-конкурс “Милли моң”

27 февраля в Республиканском Центре татарской культуры прошел Всероссийский фестиваль-конкурс “Милли моң” гармонистов и инструменталистов, посвященный 140-летию со дня рождения народного артиста Татарстана Файзуллы Туишева.

Организаторами фестиваля-конкурса выступили Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл; Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл “Республиканский центр татарской культуры”, при содействии Региональной национально-культурной автономия татар Республики Марий Эл.

Участников фестиваля-конкурса приветствовали директор Республиканского центра татарской культуры Ильгис Гайсин, временно исполняющая обязанности заместителя министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Елена Бурнашева.

В конкурсе принимали участие солисты, малые ансамбли, самодеятельные ансамбли народных инструментов. Возраст участников от 18 лет и старше. Победители определялись по наибольшему количеству набранных баллов. Приветствовалось индивидуальность конкурсанта, возможность демонстрации своеобразия инструмента с использованием необычных в традиционном понимании инструментов. Всего участников конкурса было 123 человека. Коллективы Сабинского, Балтасинского, Арского районов Республики Татарстан, Республики Чувашия, Кировской, Курганской областей, Республики Марий Эл.

Самую высокую оценку, Гран-При фестиваля-конкурса завоевал уроженец нашего края Рамис Кабиров из деревни Портянур Параньгинского района Республики Марий Эл.

Все участники показали себя с лучшей стороны и заняли достойные места. Каждому участнику были вручены дипломы и памятные подарки.

Участники фестиваля высказали слова благодарности организаторам с просьбой и в дальнейшем проводить подобные мероприятия.

методист ГАУК Республики Марий Эл

“Республиканский центр татарской культуры”

Рамзия Аухадуллина