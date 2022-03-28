В Набережных Челнах состоялся Всероссийский турнир по татарской борьбе «Көрәш» на Кубок 1100-летия принятия Ислама

Сегодня в 23-й день месяца Ша’бан в спортивном комплексе “Витязь” г.Набережные Челны состоялся XIII Всероссийский объединенный открытый турнир мусульман по татарской борьбе «Көрәш» и армспорту. Организаторами соревнований являются муфтият Татарстана, исполком города Набережные Челны, Федерации борьбы России и Татарстана и мухтасибат Набережных Челнов.

Перед началом соревнований все спортсмены прошли регистрацию, взвешивание и тест на знание правил чтения намаза. Затем состоялось официальное открытие мероприятия с участием многочисленных гостей. Участников поприветствовали главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев, заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны Рамиль Халимов, исполнительный директор Федерации “Татарча көрәш” РТ Марсель Тагиров, имам-мухтасибы районов Татарстана, имамы мечетей г. Набережные Челны и др. Состязания традиционно начались с чтения Куръана и совершения дуа.

На церемонии открытия турнира спортсменов от имени муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина поприветствовал главный казый ДУМ РТ Джалиль хазрат Фазлыев. Он поздравил всех собравшихся с наступающим месяцем Рамазан и выразил слова благодарности организаторам соревнований, в частности имаму-мухтасибу Набережных Челнов Альфас хазрату Гайфуллину и отметил, что соревнования позволяют привлечь молодежь и спортсменов к вере. Ежегодные спортивные соревнования проводятся с целью популяризации среди мусульман татарской национальной борьбы «Көрәш» и армрестлинга, объединения мусульманской молодежи и создания для нее условия для соблюдения здорового образа жизни.

В этом году в турнире приняли участие спортсмены из 20-ти регионов, из Туркмении, Чувашии, Башкортостана, Ингушетии, Дагестана, Оренбургской, Самарской областей. Состязания прошли организованно, без травм, борцы продемонстрировали прекрасные приемы.

В каждой весовой категории были определены победители, которые получили ценные призы, грамоты и медали. После этого спортсмены, занявшие первые места в своих весовых категориях в армспорте и национальной борьбе, участвовали в жеребьевке путевки на хадж. Путевку в хадж получил 18-летний Шамиль Хакимов – уроженец Нижнекамска, победивший в весовой категории 65 кг в армрестлинге. В настоящее время он учится на III курсе Нижнекамского политехнического колледжа имени Е. Н.Королева, порядка 10 лет занимается армспортом.

Решением компетентного жюри Кубка 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией удостоена команда из Альметьевска. Команды, занявшие второе и третье места, были награждены дипломами. Стоит отметить, что Кубок в честь 1100 летия, как в предыдущие года, не является переходным, он останется у Альметьевской команды.

В состязаниях по армспорту приняли участие 30 спортсменов из Набережных Челнов, Нижнекамска, Заинска, Уфы, Сабинского, Арского, Балтасинского, Новошешминского, Муслюмовского районов Татарстана и Ингушетии.

В татарской борьбе состязались более 70 борцов из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Арского, Сабинского, Черемшанского, Заинского, Новошешминского, Кукморского, Тюлячинского, Тукаевского, Балтасинского районов Татарстана, республик Башкортостан, Чувашия, Ингушетия, Дагестан, Оренбургской, Самарской, Оренбургской областей, Туркменистана.

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