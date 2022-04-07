В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер Альбины Ишмурзиной

16 апреля впервые в Казани состоится творческий вечер певицы, композитора и поэтессы из Санкт-Петербурга Альбины Ишмурзиной «Минем күңелем — татар иле» — «Моя душа — татарский мир».

Альбина Ишмурзина – автор-исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее авторские песни и стихотворения пронизаны любовью и нежностью.

Красивая музыка, стихи со смыслом и национальный колорит сделают ваш вечер веселым, ярким и душевным!

Творческий вечер пройдет 16 апреля в Национальной библиотека Республики Татарстан (г. Казань, ул.Пушкина, 86). Начало мероприятия в 17:00

Билеты уже в продаже: https://albinastar.timepad.ru/event/1960749/