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В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер Альбины Ишмурзиной

В Национальной библиотеке РТ пройдет творческий вечер Альбины Ишмурзиной

в Новости, Слайдер, Культура, Новости конгресса, Главные новости, 07.04.2022 0 11

16 апреля впервые в Казани состоится творческий вечер певицы, композитора и поэтессы из Санкт-Петербурга Альбины Ишмурзиной «Минем күңелем — татар иле» — «Моя душа — татарский мир».

Альбина Ишмурзина – автор-исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее авторские песни и стихотворения пронизаны любовью и нежностью.

Красивая музыка, стихи со смыслом и национальный колорит сделают ваш вечер веселым, ярким  и душевным!

Творческий вечер пройдет 16 апреля в Национальной библиотека Республики Татарстан (г. Казань, ул.Пушкина, 86). Начало мероприятия в 17:00

Билеты уже в продаже: https://albinastar.timepad.ru/event/1960749/

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