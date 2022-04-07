В Рамазан муфтий проводит встречи с населением в мухтасибатах Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин проводит традиционные в месяц Рамазан встречи с населением в мухтасибатах республики.

Так, в понедельник, в 3-й день месяца Рамазан, он совершил рабочую поездку в Лаишево, а в 4-й день (5 апреля) посетил Чистопольский мухтасибат. Здесь он встретился с активными мусульманами и прихожанами исторической мечети “Нур”, где в этом году завершились ремонтно-восстановительные работы. Камиль хазрат поздравил чистольцев с месяцем Рамазан и вкратце рассказал об условиях соблюдения поста, достоинствах чтения Куръана в месяц Рамазан.

Далее муфтий Татарстана выслушал просьбы и предложения прихожан и ответил на вопросы религиозного характера и касательно развития уммы Татарстана. В ходе встречи единоверцы выразили слова благодарности муфтию Татарстана за широкомасштабную работу, которая ведется ДУМ РТ, в частности, дали высокую оценку передачам телеканала “Хузур ТВ”, пожелали продолжения образовательных, просветительских проектов. Также из рук муфтия благодарственные письма получили активисты Чистопольского мухтасибата, среди которых руководитель Союза мусульман Рамис Шарафутдинов, руководитель бизнес-клуба “Чистави” Азиз Фәйзутдинов, руководитель Союза мусульманок Лиана Шаязданова и активистка союза Айгуль Закирова, куратор проекта “Яшьstories” Альфия Сафина, преподаватели мухтасибата Айсылу Шарифуллина и Самира Хабутдинова, сотрудники центра “Камалия” Регина Биктагирова и Эльмира Киямова.

Кроме того, в рамках поездки муфтий хазрат посетил могилу выдающегося ученого, Ишана Мухаметзакира Камалова-Чистави и прочитал дуа.

Вечером же, после захода солнца, Камиль хазрат принял участие на ифтар-маджлисе с участием более 80 верующих. В мероприятии наряду с заместителем главы Чистополя Михаилом Ксенофонтовым, руководителем исполнительного комитета Чистопольского района Эдуардом Хасановым, приняли участие представители мухтасибата, имамы, преподаватели, аксакалы, работники различных общественных организаций, прихожане.

dumrt.ru