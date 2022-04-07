Василь Шайхразиев примет участие в праздновании 30-летия Татарского общественного культурно-просветительского центра г.Ташкент

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправляется с рабочим визитом в Республику Узбекистан.

8 апреля в Ташкенте состоится торжество в честь 30-летия Татарского общественного культурно-просветительского центра. Также в праздничном мероприятии примут участие культурные деятели Республики Татарстан: Айдар Галимов, Зайнаб Фархетдинова, Ришат Тухватуллин и др. Кроме того, здесь состоится награждение наших соотечественников, которые ведут активную деятельность в области сохранения и развития татарского народа.

В Узбекистане проживает одна из крупнейших татарских диаспор за рубежом. На рубеже 90-х гг. XX в. в Ташкенте был создан Татарский общественный культурно-просветительный центр (ТОКПЦ) г.Ташкента.

Председателем правления ТОКПЦ г. Ташкента с 2009 г. по настоящее время является Ришат Хисматуллович Набиуллин – заслуженный работник народного образования УзССР, профессор, проректор Узбекского Государственного института физической культуры, мастер спорта по классической борьбе. Члены правления и активисты ТОКПЦ г.Ташкента ежегодно организуют и проводят национальные праздники и участвует в республиканских мероприятиях: весенний праздник Навруз, День Независимости Республики Узбекистан, День Конституции Республики Узбекистан.

В центральном Дворце «Туркистон» торжественно отмечается День Татарстана. При центре созданы и активно действуют Совет старейшин ТОКПЦ г.Ташкента, Совет татарской молодежи при ТОКПЦ г.Ташкента, татарские народные ансамбли «Яшьлек», «Дуслык», «Булгар», «Изге нур», «Лайсан».

Исполком Всемирного конгресса татар поддерживает тесную связь с татарской диаспорой Узбекистана, представители которой принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых ВКТ. Одним из самых масштабных проектов Всемирного конгресса татар, осуществляемых при поддержке Правительства Республики Татарстан, является Международный конкурс «Татар кызы».