В Кукморском районе прошел районный этап фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

30 марта на сцене районного дома культуры прошел районный этап Республиканского Фестиваля «Эхо веков в истории семьи».
В фойе районного Дома культуры семьи организовали выставку, где были представлены национальные и семейные блюда, а так же изделия декоративного искусства.
На сцене состоялось выступление трех семей, которые прошли в финал районного этапа. Участники представили свою родословную и рассказали об особенностях ее составления. По итогам конкурса победу одержали семьи Ахметовых и Шагабиевых.