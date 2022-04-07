В Кукморском районе прошел районный этап фестиваля «Эхо веков в истории семьи»

30 марта на сцене районного дома культуры прошел районный этап Республиканского Фестиваля «Эхо веков в истории семьи».

В фойе районного Дома культуры семьи организовали выставку, где были представлены национальные и семейные блюда, а так же изделия декоративного искусства.

На сцене состоялось выступление трех семей, которые прошли в финал районного этапа. Участники представили свою родословную и рассказали об особенностях ее составления. По итогам конкурса победу одержали семьи Ахметовых и Шагабиевых.

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