Стартовал 1 этап конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад»

С 7 по 13 апреля состоится 1 этап (представление и защита проекта, направленного на совершенствование билингвального образования дошкольников) конкурсного отбора на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад».

Принято 48 заявок от дошкольных образовательных организаций республики из 37 муниципальных образований.

Второй этап состоится с 18 по 29 апреля. На этом этапе предусмотрен выезд экспертной комиссии в дошкольные образовательные организации с целью оценки содержания и результативности деятельности соискателей гранта по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.

По результатам конкурсного отбора комиссией определятся 10 образовательных организаций – победителей конкурса, которые будут поощрены грантами в размере 500 тысяч рублей.

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