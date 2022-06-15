В Нефтеюганске отпразднуют татарский Национальный праздник Сабантуй. Жителей приглашают на большое гуляние, которое состоится в ближайшую субботу на площади Юбилейная. Все желающие смогут испытать свои силы и принять участие в конкурсах. А также поучаствовать в региональном конкурсе на лучший рецепт чак-чака.

Сабантуй – это национальный ежегодный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. В Нефтеюганске более 10 тысяч жителей этих национальностей. Традиционно в этот день устраиваются состязания по борьбе “Көрәш”, беге на мешках или с ведрами на коромысле и множество других веселых конкурсов. Помимо этого впервые пройдет фестиваль-конкурс на лучший рецепт чак-чака – национального лакомства татар и башкир.

Также нефтеюганцев ждет концертная программа с участием местных творческих коллективов и приезжих артистов. Народные гуляния пройдут 18 июня с 13:00 до 17:00 на Юбилейной.

Татары Сургута