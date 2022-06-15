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В Казани стартовал новый сезон мусульманского киноклуба

В Казани стартовал новый сезон мусульманского киноклуба

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 3

В Казани стартовал новый сезон мусульманского киноклуба. Первая встреча состоялась вчера: молодежь собралась в шатре Закабанной мечети на просмотр фильма. Картина подобрана по формату “для размышляющих”, после ее просмотра состоялась оживленная дискуссия. На показ “умной” киноленты «Киноколуба» пришли порядка 50-ти  парней и девушек.

По словам начальника отдела Социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимировой, несмотря на популярность виртуального общения, молодежь с нетерпением ждет живых встреч. «Киноклуб – очень полезная площадка для общения, обсуждения отдельных тем, совместного поиска решений проблем, поднятых в рассматриваемых фильмах, с точки зрения сегодняшнего дня. Поэтому этот проект имеет большую популярность среди молодежи и востребована», – говорит она.

Летний сезон мусульманского киноклуба продолжит свою работу до сентября и порадует молодежь новыми интересными фильмами. Место и время встречи – каждый второй и четвертый вторник месяца в 18.30, шатер при Закабанной мечети г.Казани.

dumrt.ru

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